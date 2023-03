Melissa Paredes volvió a lanzar sus dardos contra su excompañeras conductoras de ‘América HOY’, Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes hoy lucieron unos polos con frases alusivas al Día de la Mujer, hoy 8 de marzo.

La actriz hizo referencia a los ‘mensajes’ que lució este miércoles la hija de Gisela Valcárcel, recordado que - alguna vez - la dejó mal luego de su ampay con Anthony Aranda, en el 2021.

“Feliz día a todas las mujeres y en realidad debería ser todo el año y no solo un día, porque claro, un día te pones el polito del Día de la Mujer y después la destruyes, así no es tampoco” , comentó la exesposa de Rodrigo Cuba, evidentemente indignada.

Tras estas fulminantes palabras, el programa ‘Préndete’ cambió secuencia, pero sin apagar los micrófonos. Fue allí que se escuchó a Karla Tarazona decir: “¡Quiero mi polo, quiero mi polo!”.

Melissa asegura que fue Ethel la que pidió que la sacaran de ‘América Hoy’

Melissa Paredes volvió a recordar el amargo momento en que fue despedida de ‘América HOY’ tras descubrirse su ‘ampay’ con Anthony Aranda, cuando ella aún estaba casada con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba’.

La actriz se refirió específicamente a Ethel, hija de Gisela Valcárcel, de quien dijo que “no era lo que esperaba”. “A mí me pareció como una puñalada en la espalda y eso es algo que no voy a cambiar . No es que tenga algo contra ellos, soy cero rencorosa, me vale 10 pepinos lo que hagan con su vida (...) Una persona de mi círculo cercano no estaría actuando de la manera que actuó, llorando y dejándome peor, porque yo sentí eso, me dio ganas de decirle ‘¿por qué lloras? ¿Para qué? ¿para quedar tú bien?’ No, no es necesario ”, opinó sobre las incontrolables lágrimas de Ethel Pozo cuando presentó el caso del ampay de Melissa, al día siguiente de que saliera en ‘Magaly TV La Firme’.

