El bajo rating de ‘Préndete’ cobró sus primeras víctimas. Melissa Paredes, quien fue duramente criticada en redes sociales por retornar a la televisión, ahora se quedaría sin pantalla y sin trabajo.

Los conductores del programa ‘Amor y Fuego’ comentaron que la modelo saldría del magazine de Panamericana TV, debido a la baja audiencia, y su última aparición será este viernes 10 de marzo.

Fue Rodrigo González quien soltó tremenda ‘bomba’. “Antes de irnos quería darle una noticia que nos ha llegado durante la publicidad. Según rumores, hasta este viernes nada más va Melissa Paredes en Panamericana Televisión. No va más” , comentó el popular ‘Peluchín’.

Además, el presentador de Willax TV comentó sobre el futuro de ‘Préndete’, donde también están Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

“Ella (Melissa), no sabemos si el show (sigue), ella no va más, son los trascendidos que hay entre programas” , dijo este 7 de marzo de 2023.

“El problema no es el programa, el problema es que estoy yo”

En febrero de este 2023, la exesposa de Rodrigo Cuba dijo que no tendría ningún problema en renunciar por el bien del programa, ante la avalancha de cuestionamientos.

“Yo solo soy una más (en el programa), que mañana me pueden sacar o me pueden poner a una lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba (...) “Es más, se los dije a la productora, el problema no es el programa, el programa siempre ha funcionado igual, el problema es que estoy yo ahora acá y ven todo con lupa, con detalles. Yo le dije, tranqui ‘doy un paso al costado y me voy y no pasa nada’” , confesó.

