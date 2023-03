Renzo Costa desborda felicidad tras el nacimiento de sus mellizos Renato y Rodrigo. El popular ‘Rey de los Cueros’ le abrió las puertas de su casa a Magaly Medina, su amiga íntima, a quien contó detalles de su faceta como padre primerizo.

“Me emocioné, (el nacimiento de mis hijos) de lejos fue el mejor día de mi vida. Me di cuenta que tenía un lado paternal super grande, todo preocupado... (voy a ser) demasiado engreidor” ; comentó el empresario para ‘Magaly TV La Firme’ .

El hijo de Marina Bustamante comentó que nunca imaginó ser padre de dos bebés, al mismo tiempo.

“En mi cabeza siempre estaba ‘voy atener un hijo, o una hija, pero no dos... Fui poco a poco asumiendo que eran dos”, comentó.

Renzo Costa se sintió orgulloso de todo lo que ha aprendido en los últimos días y reveló que se despierta en la madrugada para atender a su bebés. “A las 3 de la mañana gritan y se turnan. Como son dos, Thalía le da de amamantar a uno y yo debo cargar al otro”

“Ahora te amaneces y ya no hay fiestas”, ‘cochineó' Magaly al magnate, a lo que él respondió: “No, ya no, he cambiado de rubro... de amanecidas (…) mis amigos se duermen y no se despiertan, (sus hijos) están llorando y quieren que la mamá lo vea, yo si no podría dejarlos llorar, me rompe el corazón”.

Cómo es Renzo Costa con sus hijos

Renzo Costa contó que es difícil para su novia, Thalia Alva de 21 años de edad, “producir tanta leche” para los mellizos.

“Y eso que produce bastante, pero se ayuda bastante con la fórmula. Pucha, he aprendido todas estas cosas, hace un año te hablaba de champagne, que se pone de moda, y ahora te hablo de fórmula. Ante te hablaba de Fórmula 1 ″, dijo sorprendido.

TE PUEDE INTERESAR