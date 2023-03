Fuertes declaraciones. Lisandra Lizama decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para las cámaras del programa de Magaly Medina, sobre su reciente separación de Mauricio Diez Canseco, luego de diez meses de matrimonio.

Y es que la modelo cubana señaló que no hay marcha atrás en su decisión y que incluso ya hasta está tramitando el divorcio en Cuba, lugar donde se llevó a cabo la boda civil.

“Yo no quiero dañar a nadie, solo quiero que me dejen tranquila. Totalmente sin marcha atrás, muy pocas personas saben la realidad que viví. Estoy tramitando el divorcio”, comenzó diciendo.

Sobre la denuncia pública que hizo en contra el popular ‘Brad Pizza’, la cantante indicó que sería por “violencia por la parte de acosamiento, hostigamiento y persecución” .

Asimismo, Lizama dejó claro que fue ella quien decidió retirarse del domicilio que compartía con Mauricio Diez Canseco y que los problemas matrimoniales ya venían desde meses anteriores.

“Al principio de febrero tuvimos la ultima discusión y yo le dije ‘ya bueno acá se acaba’ y 4 de febrero recogí todas mis cosas y me fui de la casa (...) Unos meses anteriores teníamos problemas matrimoniales y le expliqué que yo no quería seguir, que yo ya no era feliz”, expresó para las cámaras de ATV.

