Isabel Acevedo sorprendió a propios y extraños al compartir mediante sus redes sociales que contrajo matrimonio con Rodney Rodríguez, hace algunos días atrás en Estados Unidos. Al respecto, Magaly Medina no fue ajena a este acontecimiento y destacó la personalidad del novio de la bailarina, y hasta lo comparó con Richard Acuña.

Y es que la conductora llenó de halados al empresario peruano, quien mostró confianza por él mismo en todo momento, no amilanándose por su estatura frente a la popular ‘Chabelita’.

Asimismo, la conductora hizo hincapié en que Rodney no necesitó “ayudita” , así como el excongresista el día de su boda, que lució unas zapatillas con plataforma para verse más alto al costado de Brunella Horna.

“Lo bueno de su ‘chato’ Rodney es que no es ningún acomplejado. No usó esas plataformas. A él no le interesa que la otra se veía de dos metros y él se ve chiquito, igualito no sabe bailar, pero lo intenta y baila, no es acomplejado”, comenzó diciendo.

“Y es que un hombre que no es acomplejado por su talla, pues, no le importa, que se luzca la novia, la persona que está a tu costado. Le lleva dos cabezas la ‘Chabelita’ a Rodney, pero el Rodney es bien seguro de sí mismo, eso me gusta”, agregó la popular ‘Urraca’.

