Yahaira Plasencia volvió a cometer tremendo lapsus Esta vez, la popular ‘Reina del Totó' minimizó el trabajo y trayectoria de todas las salseras que hay en el Perú como Daniela Darcourt, Paula Arias, Brunella Torpoco, Amy Gutiérrez, entre otras.

Previo a su aparición en los Premios Lo Nuestro, el pasado 23 de febrero de 2023, la expareja de Jefferson Farfán dio una entrevista al canal de Youtube “Tobi Te Ve”, donde recordó cómo conoció a Marc Anthony y el consejo que este le dio.

“Me dijo que esta carrera es complicada, es de valientes y hay que seguir luchando. Sobre todo para este género, la salsa, que siempre ha estado liderado por hombres... ahora hay una mujer, soy la única mujer, la única peruana, la única mujer haciendo salsa, y haciendo música tropical” , dijo orgullosa, olvidándose de sus colegas.

Este extracto de la entrevista fue difundido este martes 7 de marzo en ‘Amor y Fuego’, donde Rodrigo González y Gigi Mitre quedaron en shock por las declaraciones de Yahaira.

Rodrigo y Gigi critican a Yahaira Plasencia

“No puede ser que Yahaira diga eso con tantas buenas salseras que hay. Daniela (Darcourt) no más (…) ¿Sabes lo que me da pena de Yahaira? que ella solita se mete cabe” , comentó Gigi.

‘Peluchin’, por su parte, comentó: “Creo que con el talento que tiene Yahaira , porque si lo tiene por cómo baila, si ella fuese un poquito más simpática le iría bastante mejor”.

Gabriela Herrera estaba como invitada en el magazine y la ‘chancó': “nadie la critica, ella solita se embarra con las cosas que dice. Me parece un poquito feo no reconocer de quienes has podido absorber las cosas buenas para poder crecer”.

Recordemos que en julio del 202, Yahaira Plasencia fue criticada por asegurar que era la primera mujer peruana en cantar en grandes escenarios de la música.

TE PUEDE INTERESAR