No se calló nada. Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo público luego de su aparición en los Premios Lo Nuestro, donde fue bastante criticada por el sensual vestuario que lució en dicho evento. Y es que esta vez, Samuel Suárez no fue ajeno a la salsera y se animó a comentar sobre ella.

Todo se dio mediante el portal web de espectáculos “Instarándula”, cuando el periodista fue consultado sobre la popular ‘Reina del toto’. “Ahora me dicen Yahalover, que no la he criticado, que ahora le tiro flores, me da risa. Acá sale lo que tiene que salir”, comenzó diciendo mediante sus historias.

En ese sentido, el comunicador dejó bastante en claro que, a pesar que Yahaira “no le cae”, no va a dejar de aplaudir el que haya llegado a unos premios internacionales, al igual que Daniela Darcourt, pues estarían dejando en alto el nombre del Perú.

“Hay que celebrar que dos peruanas estuvieron por allá, Daniela y Yahaira, acá nos burlamos de todos por igual (...) Yahaira me puede parecer súper antipatiquísima y siempre ha hecho méritos para lograrlo, es bastante falsa, fingidaza, pero eso no quiere decir que no vamos a aplaudirle que estuvo en unos Premios así de importantes” , expresó el popular ‘Samu’.

TE PUEDE INTERESAR