Karelys Molina, más conocida en el mundo de la farándula como ‘Robotina’, sorprendió a propios y extraños al confesar que aún tiene una conversación pendiente con Alan Castillo ‘Robotín’, pues aún existe amor entre ambos.

Y es que la popular cómica señaló que, pese a que su romance terminó por las acusaciones de infidelidad tras la visita del hombre de lata a un sauna; ella considera que aún tienen “heridas que sanar” si es que quisieran volver a intentarlo juntos.

“En su momento, lo amé mucho, no lo he olvidado, pero es complicado. De repente, ese día que fue a Magaly estaba con la cabeza caliente y se arrepiente de las cosas que dijo. No sé qué va a pasar más adelante, pero es importante que ambos sanemos nuestras heridas porque tenemos los tornillos sueltos”, comenzó diciendo la modelo venezolana.

Por otra parte, Robotina también aprovechó la oportunidad para agradecerle a Robotin por haberle ayudado a ganarse el cariño del público peruano.

“¿Quién sabe? Nunca se sabe que es lo que va a pasar mañana. La gente nos siguen pidiendo espectáculos, pero juntos. Tenemos que conversarlo bonito. Hacemos buen equipo como pareja laboral, reconozco que Robotín me dió el empujoncito, pero yo me he ganado el cariño del público”, finalizó diciendo para Trome.

