Sin pelos en la lengua. Anthony Aranda se encuentra en el ojo de la tormenta pública, luego que Magaly Medina revelara en su programa cuánto cobraba la pareja de Melissa Paredes como profesor de bailar.

Y es que la popular ‘Urraca’ señaló que el coreógrafo solo trabajaba solo tres veces por semana, y que su ingreso sería poco más de S/ 3 mil soles, incluido las clases extras. Esto causó indignación del novio de la exesposa del ‘Gato’ Cuba, quien salió al frente a responder a cada una de sus declaraciones.

“Como no sabes sostener tu mentira, dijiste cualquier cosa. Mentiste, editaste el video y no te salió. Quedaste como mentirosa, una vez más”, escribió Aranda mediante su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, Melissa Paredes también utilizó sus redes sociales para demostrarle el apoyo a su pareja, e incluso hasta le mandó su ‘chiquita’ a la figura de ATV. “Amor, aprovechando un poquito el tráfico ¿En qué momento dijiste que eres dueño de algo?” , preguntó la también actriz.

Frente a ello, el popular ‘Activador’ respondió sin pelos en la lengua: “Yo no he dicho eso. Lo que pasa es que quiere enredar a la gente porque se quedó sin piso” , dijo Aranda entre risas. “Enredar, ¿no? Eso se usa, qué polémica. Se me acaba de ocurrir algo, qué buena idea... Que soporten y esperen”, agregó Melissa en tono sarcástico.

