Muchas parejas comienzan la búsqueda de un hijo pensando que será un proceso sencillo. Sin embargo, cuando el embarazo tarda más de lo esperado, aparecen dudas e incertidumbre. La Dra. Jeannette Marchena, médico ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva Auna, señala que las dificultades para concebir pueden estar relacionadas tanto con factores femeninos como masculinos, por lo que una evaluación médica permite identificar qué está ocurriendo.

TIEMPO. No lograr un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección puede ser una señal de alerta. En mujeres mayores de 35 años, los especialistas recomiendan consultar luego de seis meses de intentos. Esperar demasiado puede retrasar el diagnóstico de condiciones que afectan la fertilidad.

FACTORES. Las causas de infertilidad no recaen únicamente en la mujer. Según las estadísticas, cerca del 40% de los casos están relacionados con factores masculinos, otro 40% con factores femeninos y el resto corresponde a causas aún no determinadas.

EMOCIONES. La búsqueda de un embarazo que no llega puede generar ansiedad, frustración e incluso conflictos en la relación. Muchas parejas enfrentan una carga emocional silenciosa mientras intentan encontrar respuestas. Por ello, el apoyo psicológico suele formar parte del acompañamiento durante este proceso.

TRATAMIENTOS. La medicina reproductiva dispone de diversas alternativas según el diagnóstico. Entre ellas figuran la inseminación intrauterina, la fecundación in vitro y la técnica ICSI, utilizada cuando existen dificultades para lograr la fecundación. La elección depende de la causa detectada y de las características de cada caso.

En Perú, según el INEI, el promedio de hijos por mujer en el país pasó de 4,6 en 1986 a 1,7 en 2025.

OJO AL DATO. Para identificar las causas, los especialistas suelen solicitar exámenes hormonales, ecografías, seminograma y otros estudios.

ESPERMA .La calidad seminal no depende solo de la cantidad de espermatozoides. También influyen su movilidad y capacidad para llegar al óvulo, factores que pueden reducir las posibilidades de embarazo.

OVULACIÓN. Alteraciones hormonales, baja reserva ovárica, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico son algunas de las condiciones que pueden dificultar la concepción y requerir seguimiento especializado.

RESERVA. La preservación de óvulos, espermatozoides o tejido ovárico es una alternativa utilizada en situaciones específicas, como tratamientos médicos que podrían comprometer la fertilidad futura.