Fuerte y claro. Anthony Aranda no se quedó callado y no se amilanó frente a las declaraciones que dio Magaly Medina, tildándolo de “muerto de hambre” por ganar, presuntamente, poco dinero siendo profesor de baile en una academia limeña.

Y es que el bailarín no descartó entablarle una demanda a la popular ‘Urraca’ por haber “mentido” al afirmar los montos que ganaría como sueldo. “Lo conversaré con mi abogado. Yo creo que así se gane 10 soles mensuales, usted señora no me paga a mi nada, me parece un poco desatinado tener que hablar qué clase de persona eres por cuánto ganas. ¿Por eso tiene que criticar?”, comenzó diciendo.

Todo se dio durante la última edición de ‘Préndete’, cuando el popular ‘Activador’ se enlazó EN VIVO para comentar que respeta la percepción que tenga Magaly sobre él, pero que no seguirá permitiendo que manche su imagen como lo viene haciendo hace más de un año que tiene una relación sentimental con Melissa Paredes.

“Un poquito de tino, si ella lo piensa que soy un don nadie, se respeta, pero incentivar este odio, eso es lamentable. No tengo que darle explicaciones a la señora, ni a nadie, es innecesario, no es relevante. Salí a desmentirla porque su intención no es solamente hablar, es generar odio, que ya lo hizo durante un año (...) Si dice que soy un bueno para nada, ¿por qué me dedica tantos minutos en su programa?”, expresó bastante indignado para las cámaras de Panamericana TV.

“ A mi me pagan hasta por grabar TikToks. Si me gustaría dejar en claro algo, es que en una escuela de baile se trabaja con muchos niños, entran a las redes, e incentivar el odio para que me critiquen y que los niños vean eso, ¿qué ejemplo les estamos dando?”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR