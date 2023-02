Resultó ser verdad. Durante una entrevista con Magaly Medina, el popular ‘Robotín’ afirmó tener el nombre de ‘Robotina’ a su nombre, ya que él lo patentó y hoy, Karelys Molina, lo confirmó.

La venezolana confesó estar al tanto de la patente que hizo ‘Robotín’ cuando aún eran pareja y ella no lo hizo por problemas con sus documentos: “Lo que pasa es que es un tema, eso yo ya sabía que eso está patentado porque yo quería patentarlo, si no que yo no he podido hacerlo a mi nombre, por tema de mis documentos, entonces lo ha hecho a su nombre”.

El comediante conocido como ‘Robotín’, afirmó que no tendría problemas en darle el nombre de ‘Robotina’ a Karelys Molina, con quien acaba de terminar una relación que tuvo más de un tropiezo y esta vez sí sería definitivo, ya que según contó el ‘hombre de hojalata’, ella no quiere ni trabajar con él.

