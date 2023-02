Tras el ampay de ‘Robotín’ con la ‘Robotina bamba’ en un hotel, la relación que mantenía con Karelys Molina, se vio afectada, siendo esta discusión la que luego de tantas idas y venidas, la que culminaría realmente el romance que mantenían los artistas de la calle.

En el programa de Magaly Medina, Robotín confesó que Robotina ya no quiere volver con él, pese a que él intentó de todas formas que lo perdonen: “La he luchado, he tratado de reconquistarla y todo, pero no se pudo”.

Magaly al escuchar al comediante, recordó que ellos viven y trabajan juntos, pero esto sería algo que no volvería a pasar, según contó ‘Robotín’, quien afirmó que la venezolana ya no quiere agarrar contratos con él.

Según comentó Alan Castillo, tras intentarlo en enero de este año, ‘Robotina’ se percató que ya no podía seguir luchando por amar a ‘Robotín’: “En enero nos dimos una oportunidad, nos mudamos a Comas, pero ya no hay compatibilidad, hice de todo para intentar conquistarla, pero ella dice que no puede confiar en mí”, y según el comediante, sería por la tristeza y dolo que aún tiene la artista callejera.

