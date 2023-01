Fuerte y claro. En la reciente edición del programa “JB en ATV”, Robotina sorprendió a propios y extraños al formar parte de la divertida secuencia en donde cada personaje aprovechó el polémico tema de Shakira para enviar sus ‘chiquitas’ a quien quisiera. Y es que la cómica no dudó en referirse a las infidelidades que sufrió a manos de su expareja, Robotín.

Mientras Alan Castillo tenía que asumir el papel de Bizarrap sin su característico atuendo, Karely Molina tomaría el micrófono y cantaría todo pulmón para referirse al ampay de este con la ‘Robotina peruana’ hace un par de meses.

Recordemos que hace unos meses, Robotín estuvo en el ojo de la tormenta pública tras ser captado por las cámaras de Magaly Medina en un hostal junto a otra chica que no era su pareja de aquel entonces.

“Que me vendo en primera plana... Sabes, ‘burro, esa es tu hermana. Te perdono, pero no me olvido que estuviste con una que no se baña como tú... En ese hostal ella y tú... A ti te quedé grande y por eso buscas a una igualita que tú, basura”, interpretó la influencer venezolana.

