Alan Castillo, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Robotín’, estuvo como invitado especial en un canal de Youtube, donde no pudo evitar ser consultado sobre su relación con Karelys Molina, más conocida como Robotina.

Y es que en un parte de esta conversación, el comediante sorprendió con su respuesta al revelar cómo conoció a su compañera de trabajo.

Todo se dio cuando ‘Chiquiwillo’ le consultó si es que fue quien la descubrió al verla vendiendo arepa con tizana en las calles, pero Robotín sorprendió a propios y extraños con su desatinado comentario.

“La conocí a dos semanas de ‘Andrea’ (el programa donde descubrió que no era el padre biológico de una de sus hijas) Nos juntaron para un reportaje (...) No fue amor a primera vista, fue deseo a primera vista”, comenzó diciendo.

“Yo cuando la conozco, ella tenía cuatro años haciendo robots en los semáforos (...) No ha vendido arepas, ha vendido su arte, no sé si se habrá vendido ella”, agregó Robotín, lo que generó que lo abucheen en el programa por faltoso.

Por otra parte, Alan Castillo señaló que uno de sus sueños es hacer su circo junto a Karelys, para así brindarle un show de primera a su público.

“Más adelante si Dios quiere algo propio, el circo de Robotín y Robotina, no te digo que me sigue para todo lado, pero por mientras estamos en los contratitos privados... Ella me sigue hasta en la sopa. A veces hay show donde no la piden, igual quiere estar ahí”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR