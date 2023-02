El día del amor y la amistad pone romanticones a todos, pero siempre hay quienes se resisten y sería el caso de Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes parecen ser más fríos que el polo norte, causándole pena a Magaly Medina, quien sí celebró con su notario.

“Ni un saludo le han hecho en Instagram, ni ella, ni el novio, cero, frialdad absoluta, cada uno haciendo sus cosas”, fue así como Magaly Medina describió el día de la pareja de ‘chicos reality’, quienes no estarían dándose detalles de amor.

Según el ojo experimentado de Magaly Medina, esto sería indicio de que algo está muriendo desde hace tiempo en esa relación y el ampay cariñoso de Said Palao con una joven en un ‘rave’, habría sido solo el comienzo: “Ella trató de pasarlo por agua tibia, pero no, eso ya no estaba funcionando realmente”.

La ‘urraca’ hizo hincapié en que por parte de Alejandra Baigorria, se notó que intentó dar todo de sí, hablando de matrimonio y hasta tener un hijo, pero no sería suficiente, ya que ni un regalo barato recibió en San Valentín: “Ni una flor de papel que se hacen con papel periódico, pobrecita Alejandra Baigorria”.

TE PUEDE INTERESAR