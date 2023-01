La expareja de Said Palao, Aleska Zambrano, sorprendió a propios y extraños al hablar públicamente del tipo de relación que tiene con el participante de “Esto es guerra”.

Y es que Aleska Zambrano tuvo una tensa relación con Said Palao desde que su hija nación. La influencer no solo lo acusó de ser infiel con Macarena Vélez, sino que también presentó una demanda por pensión de alimentos.

Sin embargo, recientemente se reunieron para celebrar los 7 años de su hija. Al respecto, un usuario preguntó cómo se llevan ahora: “¿Hablas seguido con el papá de tu hija? ¿Cómo es la relación? Te pregunta una madre separada”.

“Mana, hablo con él todas las veces que sea necesario por Cae. Si tengo que hablar con él 50 veces en el día, pues así es y si no; no. Ni modo que nos comuniquemos por señales de humo, así uno de los dos no quiera lamentablemente es así”, respondió Aleska Zambrano.

La expareja de Said Palao explicó que seguirán en contacto porque tienen una hija y así será por siempre: “Es una obligación, tenemos una hija en común y así será hasta el día en que alguno de los dos se vaya para la otra vida”.

Foto: Instagram @alezambranoldm

