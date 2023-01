Aleska Zambrano, la madre de la hija de Said Palao, descartó tener una mala relación con Alejandra Baigorria. Según la influencer, nunca se ha llevado mal con la ‘rubia de Gamarra’.

“¿Ya te llevas mejor con Said y Alejandra?”, le preguntaron en Instagram Stories. Así pues, Aleska Zambrano aseguró que estos rumores fueron falsos.

“Nunca me he llevado mal con Alejandra. La gente se inventa, así que no habría por qué llevarme “mejor”. Porque nunca ha habido ninguna mala relación”, comentó Aleska Zambrano. “Aprovecho para decir que dejen de inventar y asumir cosas”, agregó.

Alejandra Baigorria se pronuncia

En el Instagram de Said Palao, la ‘rubia de Gamarra’ felicitó a la hija de Aleska Zambrano por su cumpleaños: “Igualitos️ (Said y su hija), mi bella Cae preciosa, feliz día”.

Hace algunas semanas, Alejandra Baigorria también habló sobre Aleska Zambrano: “No tengo el gusto de conocerla, pero se ve que es una buena mamá. Cae siempre habla de ella, la quiere un montón, es una niña bien educada, esas son las referencias”, manifestó.

