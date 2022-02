Aleska Zambrano, la madre de la hija de Said Palao, no es ajena a los chismes de la farándula y estuvo al pendiente de los audios que difundió el programa ‘Magaly TV La Firme’ y que hunden a Anthony Aranda.

La joven se grabó escuchando a Magaly Medina tras las fuertes revelaciones de Paula Manzanal. “La Melissa Paredes en estos momentos”, escribió en su historia de Instagram, usando un emoji de payaso.

Como se sabe, quedó en evidencia cómo el bailarín ‘activador’ le rogaba por atención a Manzanal y le decía “amorcito”, pese a que había negado - días atrás - cualquier vínculo con ella.

Aleska Zambrano no ocultó su indignación por el romance de Aranda y Melissa Paredes, que arremetió contra ellos: “pero le hubieran sacado mañana ¿No? Pu**mare, ¡pobrecita!!!, cómo le van a malograr su San Valentín… mentira, tremendos infieles todos esos”, agregó.

Anthony Aranda le rogaba a Paula Manzanal

El programa de Magaly Medina difundió las conversaciones entre Anthony Aranda y Paula Manzanal, días antes que sea ampayado en situaciones cariñosas con Melissa Paredes.

Lo que más sorprendió, fue que el exintegrante de “Reinas del Show” le reclamaba a Paula Manzanal por su falta de interés hacia él.

“Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra. Está bien, todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un ¿Cómo estás?, te extraño, quiero verte, una videollamada, nada, te da igual”, se le oye al bailarín.

“La verdad que estoy con el tema un poco triste, porque siento que solo me hablas para reclamarme cosas, no te siento a ti interesada, no te siento preocupada, no te siento que te intereso o me extrañas, quizá si lo es, quizá tengas una manera diferente de demostrarlo”, agregó Aranda.

