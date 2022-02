Rodrigo Cuba, quien tiene una relación con la empresaria Ale Venturo desde diciembre del 2021, estaría dando un nuevo paso en su romance, según un video publicado en TikTok que se ha hecho viral.

¿Qué pasó con el ‘Gato’ Cuba y su novia? En las últimas horas, una grabación del futbolista se ha vuelto tendencia porque supuestamente habría embarazado a su actual pareja.

“El Gato Cuba, me pidió su novia un test de embarazo…”, se le escucha decir a la persona que grabó al exesposo de Melissa Paredes. Se trataría de una vendedora de farmacia.

“El Gato Cuba con su novia, me pidió un test de embarazo, está en la dulce espera”, escribieron en la descripción del video publicado en Titkok, el cual ya tiene miles de reproducciones.

Vale mencionar que Rodrigo Cuba y Ale Venturo viven su amor sin escándalos, mientras que Melissa Paredes y Anthony Aranda son criticados en redes sociales, ahora que se difundieron los audios y chats del bailarín con Paula Manzanal.

Melissa Paredes quiso atentar contra su vida tras ampay

Melissa Paredes reveló detalles de los difíciles momentos que le tocó atravesar luego de que el programa “Magaly TV: La Firme” difundiera un ampay suyo con el bailarín Anthony Aranda.

“No lo hice (atentar contra su vida), pero sí se me pasó por la mente y ahí decidí ir al especialista, porque sola no podía pasar por ese trance. De hecho, tengo todo el apoyo de mi familia, hermanos; sin embargo, necesitaba la ayuda de un profesional”, reveló la exconductora de “Mujeres al Mando”.

“Primero pienso que tengo que estar viva por mi hija, no voy a negar que tuve pensamientos feos, y por ella y para ella es que sigo adelante. Las mujeres también nos levantamos y seguimos con nuestra vida porque no vamos a dejar de estar con alguien porque nos señalan con un dedo sin saber la verdad”, indicó a Trome.

