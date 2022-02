¡Fuertes declaraciones! El programa de Magaly Medina sorprendió a todo el público televidente al mostrar candentes conversaciones entre Anthony Aranda y Paula Manzanal, días antes que sea ampayado en situaciones cariñosas con Melissa Paredes.

Y es que recordemos que hace algunos días, la polémica modelo confesó que en su momento, el bailarín negó la posibilidad de iniciar un romance con la actriz, debido a que era mamá y porque se encontraba casada.

“Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien, es buena onda, pero yo estoy para ti... No me celes con Meli es una mujer casada con hijos por favor”, se lee en uno de los chats que habrían mantenido el 10 de setiembre del 2021.

Asimismo, lo que más sorprendió, fue que el exintegrante de “Reinas del Show” le reclamaba a Paula Manzanal por su falta de interés hacia él.

“Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra. Está bien, todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un ¿Cómo estás?, te extraño, quiero verte, una videollamada, nada, te da igual”, se le oye al bailarín.

“La verdad que estoy con el tema un poco triste, porque siento que solo me hablas para reclamarme cosas, no te siento a ti interesada, no te siento preocupada, no te siento que te intereso o me extrañas, quizá si lo es, quizá tengas una manera diferente de demostrarlo”, agregó Aranda.

