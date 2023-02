San Valentín pone románticos a todos y el ‘Activador’ no sería ajeno, motivo por el que apareció en el programa que conduce Melissa Paredes para sorprenderla con un ramo de flores, sin embargo, no se besaron, causando rumores que luego fueron aclarados por la exmodelo.

Según comentó Melissa Paredes, ella no se besa con el ‘Activador’ frente a cámaras, por respeto a su hija: “No, nosotros en cámara no nos damos besos, por respeto a la princesita (Mía). Y atrás, en el backstage ya me la chapo”.

En redes sociales, no faltaron los comentarios en contra de la pareja, donde aseguraron que quedaron con el trauma de haberse besado para las cámaras de Magaly Medina sin que se den cuenta, desatándose luego todo el problema que tuvo con el ‘Gato Cuba’.

La conductora de ‘Préndete’, además, afirmó que el beso en la frente con su pareja no es nada fuera de lo común y tampoco es señal de que algo vaya mal en su relación: “No es porque no queramos ni nada, ni se inventen cosas, ni nada”.

TE PUEDE INTERESAR