Con las declaraciones de Doña Peta, quien dejó en claro que extraña a Alondra García Miro, la ex de Paolo Guerrero, las críticas no tardaron en llegar y Rodrigo González fue uno de los que no aprobó que la matriarca de los ‘Guerrero’ no respete la actual relación de su hijo.

Según’Peluchín’, Doña Peta habría confirmado que Alondra García, Miro y Paolo, tenían constantes problemas, pero eso no le quitaba el título de la preferida: “Bueno, más que feliz, tranquilo’, como diciendo ‘sí pues, con la Alondra peleaba a cada rato, pero yo la prefería igual’ (...) La única vez que sabemos que han tenido contacto con Doña Peta fue al cumpleaños de su hijo y luego, bajaron las fotos, se dejaron de seguir (...)”.

Rodrigo no pudo dejar el tema sin antes darle una recomendación a Ana Paula Consorte, quien se nota que no es la preferida: “La verdad que esa parte del nieto 21... si fuera mi suegra, yo la saco de mi Face”.

El conductor de ‘Amor y fuego’, también criticó que Doña Peta no haya mostrado emoción al hablar de su nuevo nieto: “Se nota que no es fan de Ana Paula”.

