Doña ‘Peta’, madre de Paolo Guerrero, ofreció una entrevista al programa ‘América Hoy’ que fue emitida este 13 de febrero de 2023. En la conversación, la madre del ‘Depredador’ habló por primera vez sobre la mediática separación de su hijo y la modelo Alondra García Miro, quien dejo un grato recuerdo en la familia de Guerrero.

Claramente emocionada, Petronila González reveló que aún mantiene comunicación con la ‘Ojiverde’ y lamentó que la relación de Paolo y Alondra haya terminado.

“Imposible no preguntarle del cariño que usted tenía por Alondra, pero ya creo que no son muy cercanas, ¿verdad?”, le preguntó Ethel Pozo.

“Nos llamamos, a veces me llama porque ella me quiere mucho, me quiere bastante y yo también, ella se ganó mi cariño y la quiero bastante. Ha sido una buena mujer, pero puedo quererla yo, pero... eso es ya de ambos”, respondió ‘Doña Peta’.

Del mismo modo, la mamá de Paolo dejo en claro que nada, ni su hijo, impedirá que continúe su buena relación con García Miró, quien hace unos días confirmó que está nuevamente enamorada.

“¿Usted va a continuar la amistad con Alondra desde otro ángulo?” cuestionó la conductora del magazine de América TV, a lo que ‘Peta’ dijo: “ Sí, ¿por qué no?, qué cosa me ha hecho a mí. Esos son problemas de ellos, cosas que yo no hablo. Ella es una buena chica, una buena chica”.

“Mi cariño es para siempre, es una buena chica. Así ella tenga su pareja, ella siempre tendrá mi cariño porque se lo ganó”, sentenció.

