No es personal. Magaly Medina decidió salir en defensa de Jefferson Farfán, quien en redes sociales ha sido destruido por llevar a su hijo a Miami por su cumpleaños, lo que la ‘urraca’ no vería con malos ojos, sacando pecho por el futbolista que la demanda cada cierto tiempo.

Los cibernautas que rajaron de la ‘foquita’, le pidieron que le enseñe a su hijo humildad antes de estar gastando dinero en él y Magaly reaccionó: “Es una persona que ha logrado ganarse el dinero en la vida, tiene el derecho de gastar la plata como quiera”.

Jefferson es un futbolista que vivió en carne propia la pobreza cuando era niño, logrando hacerse de millones con su talento y eso lo reconoció Magaly Medina: “Él la ha pasado muy mal de jovencito, tiene orígenes muy humildes y quiere que su hijo no las pase”.

Magaly defendió a los hijos de Jefferson Farfán, asegurando que el futbolista está disfrutando el tiempo que no pudo mientras trabajaba: “La humildad no tiene nada que ver con lo que tu padre y tu madre te regalan, yo creo que sus hijos son bien portados y estudiosos”, además la ‘urraca’ aclaró que puede rajar de todo del futbolista, pero no de cómo gasta el dinero que se ganó trabajando.

