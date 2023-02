El costoso viaje a Miami y una fiesta en un yate junto a sus amigos, son lujos que pocos se pueden dar y Jefferson Farfán es uno de los que puede costearlo, siendo ese el regalo de su hijo, quien cumplió 15 años de edad, sin embargo, tras el costoso regalo, recibió críticas.

El lujoso viaje que pagó Jefferson Farfán, fue criticado por algunos seguidores, quienes aseguraron que el pelotero le estaría dando malas crianzas a su hijo: “Que estudie, sea responsable y tenga una carrera profesional (...) cosas materiales”, fueron algunos de los indignados comentarios en redes sociales.

Quien no estuvo de acuerdo con los comentarios en contra de Jefferson Farfán, es Gigi Mitre, quien salió en defensa del exdelantero de la selección peruana: “¿Es presumido Farfán? Le encanta presumir, le gusta enseñar lo que tiene, sus logros, pero a la vez, me parece que es humilde. He visto actos de humildad con la gente, con su público, seguidores. Lo que pasa es que sí le gusta presumir, pero no significa que no sea humilde”.

TE PUEDE INTERESAR