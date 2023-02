A pesar de los años que lleva fuera del único reality de competencia que sobrevivió a los años, Nicola Porcella sigue siendo recordado por su participación en ‘Esto es Guerra’, donde se hizo famoso y hasta encontró el amor.

En los últimos meses, y con los costosos viajes que se dio Rosángela Espinoza, muchos quedaron con la duda sobre el verdadero monto que ganaría un ‘chico reality’, siendo Nicola Porcella uno de los más cotizados y decidió revelas cuánto ganaba.

“En ‘Esto es guerra me pagaba 10 mil dólares, pero comparado con los mejores sueldos de ‘Combate’, no era mucho”, tras la revelación que hizo Nicola Porcella y la afirmación de que no era mucho dinero, era imposible no comparar su jugosa remuneración mensual.

Al cambio en soles, los 10 mil dólares que ganaba Nicola Porcella al mes, representarían más de 38 mil soles, siendo más del doble que el sueldo de un presidente en Perú, quien gana 15,600 soles, dejando abierta la posibilidad que el sueldo de las figuras más representativas del reality, haya crecido con el tiempo.

