En el podcast COM FM, Nicola Porcella aseguró que su relación con Angie Arizaga no fue armada por la producción de “Esto es guerra”, aunque admitió que, en un inicio, él no quería comprometerse con la ‘negrita’ porque prefería disfrutar el dinero que ganaba en fiestas y viajes.

“No, todo el mundo me pregunta eso y nunca armaron nada, es más, ya me hubiera gustado decir que era armado todo, te lo juro, con eso decía ‘ya, listo, no pasa nada’”, dijo Nicola Porcella cuando le preguntaron si EEG armaba los romances. “Obviamente, como cualquier programa, si me ven conversando con la ‘China’ más seguido, las cámaras van a estar apuntando a qué estamos pasando, pero siento que ya las épocas de los romances y todo, en un momento se acabaron y listo, pero cuando empezó era todo lo que pasaba, acuérdate que nos agarraron de chibolitos y vendimos el alma al diablo”.

“Lo que había que hacer era lo que había que hacer y sabíamos, pero para resumir nada fue mentira: yo sí estuve con Angie un montón de tiempo, Yaco se casó con Natalie, Rafael estuvo con Cachaza un montón de tiempo, Guty cuando estuvo con Melissa, o sea, sí estuvimos, sí fueron cosas que sí pasaron en verdad, las peleas pasaban en verdad, todo era verdad”, explicó Nicola Porcella.

Sin embargo, Mario Irivarren admitió que no creía que Nicola Porcella realmente tenía una relación con Angie Arizaga: “Yo juraba que tu relación con Angie era show del programa, yo la juraba, la juraba, hasta que un día Rafito Torres me dice ’no, no, Nicola está con Angie’, y yo decía ‘¿de verdad son pareja? Yo pensé que era parte del show del programa’”.

“Rafael Cardozo me jod** todo el día, venía y me decía: Nicola, media hora de mi noche en la juerga me la acabo por ti, yo le dijo por qué, porque tengo que estar explicando que tú estás enamorado de Angie, la gente no cree, yo explico”, contó Nicola Porcella.

“Yo juraba que era una relación solo para la cámara”, insistió Mario Irivarren. “Yo también, o que al inicio fue forzada”, comentó Fabianne Hayashida.

“No fue forzada, yo creo que al comienzo yo no quería, la verdad, o sea, no quería estar. Era como que recién estaba viviendo una vida que yo nunca en mi vida había tenido, o sea, de comprarme, de tomar un ron arriba de Aura con mis amigos, un ron de 20 soles, a yo salir a invitar y pagar y viajar, irme a Cancún, en mi vida yo pensé que iba a estar en Cancún, y obviamente también sabía que parte de todo lo que pasaba era la relación que yo tenía, era muy mediática, pero yo no quería, en ese momento yo no quería, sí quería, hasta que un momento no sé qué pasó y dije ya pues”, admitió Nicola Porcella.

Fuente: COM FM

