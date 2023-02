Durante la segunda parte de su entrevista con ‘Com FM’, el podcast de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, Nicola Porcella habló de su relación con Angie Arizaga y recordó el episodio de violencia verbal que protagonizaron en una discoteca, el cual impulsó su salida de América Televisión.

Según Porcella, lo “peor” que le ha pasado en su carrera artística fue “salir del canal 4 como salí”: “mucha gente no sabe el detrás de lo que pasó, de lo que fue eso o por qué en un momento yo peleé en esa discoteca, por qué reclamaba yo, de repente no fue la manera, yo acepto, pero hay veces que te duele tanto algo que te han hecho, que reaccionas mal, más los tragos y todo eso”, dijo Nicola.

De acuerdo con la versión de Nicola Porcella, ambos se agredieron verbalmente: “Fue un momento que no debió pasar, pero ojo, fue algo que fue de los dos y era una cosa que estábamos los dos, y por algo terminamos los dos hablando aparte, no fue la manera, pero había muchas cosas detrás, o sea, yo estaba reclamando algo que me había dolido mucho, que no fue la manera de reclamar y que la gente detrás de cámaras sabían que había pasado y taparon y apañaron eso. Ahora, la verdad, no me importa, les deseo que todo les vaya bien y todo eso, pero creo que no salí a hablar porque soy el hombre y no me iban a creer (...) dije ¿qué me queda? Ya perdí”.

Asimismo, Nicola Porcella confesó que se arrepiente de no haber renunciado al reality antes de que las cosas se pongan peor en su relación con Angie Arizaga: “Si me hablas de ‘Esto es guerra’, me arrepiento de no haberme ido a otro canal cuando debí aprovechar esa oportunidad, creo que me iba a ayudar mucho más y me iba a hacer salir de ese círculo vicioso que yo tenía dentro del canal. Me arrepiento de no haber tenido los pies en la tierra en algún momento, en mi relación, me arrepiento de no haber cortado una relación en su momento porque creo que los dos forzamos algo que ya no iba más y creo que eso hacía que estemos así, entonces sí, si me haces retroceder el tiempo, cortaría un montón de cosas”.

“Si tú hablas de mis caga***** fueron... los tres caga***** que me metí fue una cuestión, o sea, estaba mal, eso era un círculo que tenía que acabar y que no lo dejaba yo terminar, que de repente mi ego no permitía que yo quiera terminar (...) había muchas cosas detrás de esa relación, o sea, había muchas cosas que la gente no sabe, mis caga***** fueron a raíz de eso”, explicó Nicola Porcella.

Pese a sus arrepentimientos, Nicola Porcella aseguró que, de no haber vivido todo lo que vivió, nunca hubiera avanzado: “Si no hubiera pasado todo esto que pasó cuando yo terminé y salí, yo creo que hubiera seguido en el mismo círculo vicioso (...) cuando yo discuto esa vez en la discoteca, fue el final, o sea, todo el mundo me pregunta, pero eso fue el corte final de todo lo que yo podía tener con ella, haya salido mal o bien, fue el final y ahí se acabó”.

Fuente: YouTube com fm podcast

