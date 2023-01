El exchico reality Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al presumir sus dos autos nuevos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el influencer contó que se trata de una compra que puede realizar después de mucho tiempo, ya que se quedó sin dinero al dejar la televisión.

A través de Instagram, Nicola Porcella contó que, tras su salida de Esto es guerra por protagonizar un escándalo con su expareja, Angie Arizaga, se quedó sin dinero y llegó al punto de no saber cómo pagar el colegio de su hijo.

“Muchos no saben, pero tuve dos años muy difíciles desde que salí de la televisión en Perú, años en los que a veces no sabía ni cómo iba a pagar el colegio de Adria**, pero Dios hace las cosas por algo”, reveló el exparticipante de Esto es guerra.

Afortunadamente para Nicola Porcella, su situación económica no solo ha mejorado, sino que ahora hasta puede comprarse autos de marcas como Audi y Porsche, según mostró en Instagram Stories.

“Hoy vivo el mejor momento de mi vida alejado de todo lo que me hacía daño y trabajando con personas que admiro y que me ayudaron en este proceso. Y sí, estos son los regalos que me acabo de dar porque me lo merezco y porque después de mucho puedo volver a disfrutar todo lo que costó”, señaló Porcella.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

