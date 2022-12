Este 23 de diciembre de 2022, el chico reality Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al pedir disculpas públicas a sus vecinos luego que se conoció que fue denunciado hasta 16 veces por hacer ruidos molestos en su departamento.

“Gente, muchos me han estado preguntando por el tema de mis vecinos y es algo corto y simple. Yo, como vivía en CDMX, venía a Lima poco tiempo y grababa el programa de YouTube en mi terraza por las noches y era seguido por el poco tiempo que tenía en Lima. También venían amigos a visitarme y tomar algo”, admitió Nicola Porcella.

Según Nicola Porcella, no se burló de la situación sino que intentó tomarse las cosas de forma positiva: “Si me han visto riéndome de eso es porque yo trato de tomar todo de la mejor manera. Porque inclusive pusieron fechas donde yo no estaba en Perú, pero entiendo, así es la prensa cuando quieren generar noticias”.

“También entiendo a los demás y su malestar. Es por eso que sí mandé una carta pidiendo las disculpas del caso. Esta casa se la compré a mi mamá y a mi hijo, por eso me molestó que se haga público, pero como dije, también entiendo y siempre creo que las cosas se arreglan hablando. Así que ese tema está cerrado y no es menos hombre el que reconoce sus errores así que las disculpas ya están pedidas. Gracias”, se lee en el post de Nicola Porcella.

Además, el modelo compartió la carta que envió a sus vecinos: “Por medio de la presente, es muy importante para mí expresarles a la Directiva y a cada uno de los vecinos del edificio mis más sinceras disculpas por los ruidos molestos que han sido generados en mi departamento del cual soy propietario, los cuales a partir de la fecha me comprometo a que no se volverán a repetir”, señaló Nicola Porcella.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

