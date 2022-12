No es la primera vez que los compañeros de edificio del popular ‘Capitán Histórico’, se quejan de él, afirmando que hace ruidos de madrugada que irrumpirían con la tranquilidad de sus vecinos y esta vez dejaron carteles en su distrito con su nombre y dirección.

Una seguidora de ‘Instarandula’, fue quien reveló lo sucedido: “Hola Samu. Estos panfletos han colocado algunos vecinos de Nicola y han enviado a retirarlos, pero se olvidaron de este, estaban pegados en los postes”, fue el texto que acompañó las pruebas fotográficas.

En el cartel se logra leer: “Nicola Porcella, el vecino más irrespetuoso de esta zona de Miraflores, no respeta niños, adultos y vecinos, perturba de madrugada con ruidos molestos desde su departamento ... (dirección)”, en él, se habría revelado la ubicación del ex ‘chico reality’, quien habría mandado a que retiren todos.

Por su parte, ‘Samu’, no aprobó la actitud tomada por los vecinos del ex de Angie Arizaga: “Esos carteles ensuciando la vía pública no son necesarios vecinos de Nicola”, además, el conductor de ‘Instarandula’, afirmó que pueden arremeter contra Porcella, condenando la suciedad.

