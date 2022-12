La participación de Flavia Laos en el reality de Netflix, ‘Too Hot To Handle’, está dando de qué hablar y Magaly Medina no podía quedarse afuera y decidió comentar la participación de la peruana en dicho programa internacional y habló de su relación con Austin Palao.

Según el equipo de producción de Magaly Medina, Flavia Laos y Austin Palao, no tenían una relación cuando la modelo grabó el reality para solteros; sin embargo, el vínculo sentimental, ya existía, logrando que la ‘urraca’ resalte la actitud de Austin Palao.

“A bueno, pues, no todos son Paolo Guerrero que no quieren que sus novias trabajen en telenovelas y se besen con alguien”, de esta forma Magaly Medina dejó por los suelos una vez más a Paolo Guerrero, quien habría frenado la carrera de Alondra García Miro mientras eran pareja y resaltó la actitud de Austin, el único de los Palao de la TV que aún le cae bien a la ‘urraca’.

