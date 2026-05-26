Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rolando, de 54 años, que nos escribe desde Barranco.

Doctora Magaly Moro, no sé bien cómo explicarlo sin sentirme incómodo, pero siento que mi relación con Alejandra está cambiando según los días. Los fines de semana todo es tranquilo, salimos, conversamos, nos reímos y parece que todo fluye bien entre nosotros.

El problema empieza cuando llega el lunes. Ella se muestra desmotivada con su trabajo, dice que no le gusta lo que hace y evita asumir sus responsabilidades laborales con constancia. Yo intento comprenderla, pero con el tiempo esto ha empezado a generar tensión entre nosotros.

Siento que durante la semana la relación se vuelve más pesada. Yo asumo más carga, también emocional, porque me preocupa su situación laboral y el impacto que esto puede tener en su futuro. A veces no sé si estoy ayudando o simplemente cargando con algo que no me corresponde.

He tratado de hablar con ella, pero no siempre es fácil. Me dice que no se siente feliz en su trabajo, que no encuentra motivación, y yo entiendo eso, pero al mismo tiempo me cuesta ver una solución clara. La dinámica empieza a repetirse cada semana.

Doctora, estoy confundido. No quiero que esto nos afecte, pero siento que poco a poco sí lo está haciendo. No sé si debo seguir apoyando, poner límites o replantear lo que esperamos cada uno de la relación. Ayúdeme con su consejo.

CONSEJO

Estimado Rolando, es válido que te preocupe la situación, pero no puedes cargar solo con la motivación laboral de tu pareja. Apoyar no significa asumir responsabilidades que no te corresponden. Conversa con ella para saber qué está pasando realmente. Si no hay cambios, será importante replantear límites en la relación.