Al insistir en que “nos robaron estas elecciones”, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llamó ayer a los peruanos a votar en la segunda vuelta por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y no por el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El apoyo a Fujimori fue evidente al exhortar a sus seguidores y al resto de peruanos a que no voten de ninguna otra manera.

“No al voto en blanco, no al voto nulo y no al comunismo y la izquierda radical”, demandó.





¿Riesgo?

“Hay un riesgo inminente de caer en manos de una izquierda radical o un comunismo radical. En esa foto no somos tibios. Somos muy claros (…) No al voto en blanco, y no al voto viciado”, insistió al apoyar a Fujimori.

López Aliaga insistió en un fraude en su contra y en que debió pasar a la segunda vuelta junto a Fujimori porque se favoreció a Sánchez desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Penal

“Nos mantenemos firmes en demostrar por la vía legal, penal y constitucional que aquí ha habido un fraude de terror, lo que han hecho ha sido de terror, desde impedir el voto de peruanos en el exterior y en diferentes ciudades del país, a tener un software no auditado”, afirmó ante la prensa.

López Aliaga cuestionó que en la segunda vuelta, del próximo domingo 7 de junio, se vaya a utilizar el mismo software de la primera, que, a su decir, infló 250,000 votos a favor de Sánchez.

“Continuamos en la pelea, sin ir al golpe de Estado (...). Vamos a ir por la ruta constitucional y penal de nuestra patria”, aseguró.

Campaña

Los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, continuaron ayer con sus campañas de cara a las elecciones del 7 de junio, sin descuidar las coordinaciones con sus asesores a fin de prepararse para el debate entre ambos del domingo 31 de mayo.

Fujimori viajó a Junín y se trasladó, en San Jerónimo, al hotel Tuki Llajta, y luego a un restaurante de Concepción, donde departió con un grupo, sin permitir el acceso de otros seguidores. Al celebrar su cumpleaños 51, bailó huaylarsh.

En tanto, Sánchez defendió la continuidad de Julio Velarde en el BCR, aseguró que sus propuestas sociales son viables con una reforma tributaria y anunció que una nueva Constitución dependerá de un referéndum.