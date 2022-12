No respeta a nadie. El último programa de ‘En esta cocina mando yo’, tuvo como invitados a Natalie Vértiz y Edson Dávila, quienes se enfrentarían en un duelo de comida y sus refuerzos fueron sus mamás.

La mecha que desató el pequeño cruce de palabras entre la modelo y el bailarín, inició por un comentario de Ethel Pozo, quien afirmó que ‘Giselo’ no necesitaría un comodín para silenciar a su mamá: “Yo no creo que Edson necesite porque tu mami es tranquila, a diferencia tuya”.

Edson no aceptó que las bromas fueran solo en contra de él y decidió incluir a la mamá de Natalie Vértiz: “Yo pensé que ibas a decir a diferencia de la mamá de Natalie que sí habla bastante”, causando risas entre los asistentes, menos en la ex Miss Perú, quien cuadró al bailarín: “Oye, no te metas con mi mamá”.

