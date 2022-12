Actualmente separado, pero con una hija de por medio, Gino Pesaressi recibió las felicitaciones de su cuñada, Natalie Vértiz, por ganar ‘El gran show’ y algunos recordaron que el ‘ojiverde’, comenzó coqueteando con quien ahora es la tía de su hija.

Durante el ingreso de Natalie Vértiz a ‘Esto es Guerra’, Gino Pesaressi, comenzó un romance con la actual esposa de Yaco Eskenazi, quien no le fue indiferente, pero luego de unos meses, el nuevo ‘Rey del show’, sorprendió a todos al revelar que no logró concretar una relación con la ‘Ex Miss Perú’, pero sí con su hermana, con quien meses después, tuvo una hija.

¿Qué pasó con Gino Pesaressi y Mariana Vértiz?

Al parecer, no se llevaron bien durante su relación, pero pese a ello, ambos demostraron su apoyo y madurez al pensar en el bienestar de su hija tras estar separados y llevando una relación de padres estable, la que quedó demostrada con las felicitaciones de Mariana Vértiz al nuevo ganador de ‘El gran show’.

