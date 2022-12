¿Todo será parte del show? La primera semana de diciembres, las conductoras de ‘América Hoy’ se olvidaron de la Navidad y decidieron apuñalarse EN VIVO, protagonizando esta vez los cruces de palabras, Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes se dijeron sus verdades.

Al ver cómo Janet Barboza y Ethel Pozo cruzaban sus sables, Magaly Medina decidió aprovechar para descartar la amistad entre las conductoras de ‘América Hoy’, quienes intentan demostrar lo contrario compartiendo momentos fuera del canal: “Se invitan entre ellas a sus casas, almuerzan juntas, se venden como amigas, pero después de lo que le hicieron a Melissa Paredes, yo tendría cuidado”.

La falsa amistad de las conductoras no fue lo único que fue motivo de crítica para la ‘urraca’, además, fue dura al asegurar que ellas intentan hacer espectáculos, pero sin ser profesionales: “Parecen chismosas de barrio, porque ahí están con que no, que yo escuché, que dijo, que no dijo”.

