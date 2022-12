Una vez más, los sables entre los conductores de ‘América Hoy’ no faltaron y esta vez no fue ni Edson Dávila ni Janet Barboza quienes iniciaron la puñalada, sino la hija de Gisela Valcárcel, quien dejó mal parada a la ‘rulitos’.

Al parecer, todo sería por falta de compañerismo entre los conductores de ‘América Hoy’, y el caos se desató cuando Nicole Akari, la invitada del programa, mencionó que Janet Barboza no la saludaba cuando la veía, lo cual fue desmentido por Brunella Horna, quien demostró su amistad.

Quien no cedió a la defensa de Janet Barboza, fue Ethel Pozo: “Yo le dije ayer, fuera de cámaras, yo no puedo mentir”, causando la incomodidad de la ‘rulitos’, quien luego afirmó que la querían hacer quedar mal: “A veces me da la impresión que dices cosas para que yo quede mal”.

Según comentó Ethel Pozo, Brunella Horna habría mentido por encargo de Janet Barboza y la hija de Gisela Valcárcel solo se encargó de dejarla en evidencia: “Nunca he mentido en televisión, y le voy a decir lo que le dijo Brunella: ‘Tuve que mentir para no dejarla mal’”.

