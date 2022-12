Sin pelos en la lengua. Janet Barboza no dudó en utilizar unos minutos de su programa para encarar EN VIVO a Nicole Akari, quien aseguró que la conductora era una “mal educada”, ya que no saludaba a los trabajadores de “América Hoy”.

“Tú has salido en todos los medios a decirme chusca y otras cosas, así como muchos me dicen y esa es tu apreciación, como yo también tengo la mía y me la guardo. Pero si no acepto la difamación, la mentira... Tú has dicho que cuando entro a este programa, lo hago sin saludar a los camarógrafos”, comenzó diciendo la popular ‘Rulitos’.

En ese sentido, la experta en modas reafirmó lo que dijo sobre la conductora del magazine matutino, pues ella habría presenciado dicha acción cuando estuvo como invitada en el set de televisión.

“Todos saben que tengo cuatro demandas por difamación porque la honra es lo único que nos llevamos a la tumba. Eso afecta porque te quieren hacer daño, inventando cosas”, agregó Janet.

“Yo entiendo que este es tu personaje, porque la Janet que yo conozco, no está acá. De repente tu personaje acá te funciona y te felicito por eso (...) Yo estaba sentada antes de entrar al set, y vi que pasaste, te metiste y no saludaste, así es como yo lo vi”, sentenció Akari.

Janet Barboza pelea con Nicola Akari

