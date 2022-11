Nicole Akari, asesora de moda e influencer, volvió a disparar contra Janet Barboza, quien menospreció y maltrató a la estilista tras las críticas sobre su look en la boda de Valeria Piazza.

El programa “Amor y Fuego” de Rodrigo González y Gigi Mitre conversó con la conocida experta en belleza, quien no pudo evitar arremeter y soltar su lengua contra la “Rulitos”, a quién tildo de chusca.

¿Qué dijo Nicole Akari sobre Janet Barboza?

“Fue chusca en verdad, quedó muy mal parada. Preferí quedarme callada y no responderle porque era en vivo y yo podía haberle respondido, pero preferí que no. Lo único que quería era salir, el equipo me acompañó hasta afuera y me pidió las disculpas del caso. Yo creo que a ella todavía se le ha quedado sus berrinches y sus cosas de la época de la “Movida”, yo creo que ella pensó que ella está en su programa de la “Movida” , arremetió Nicole Akari en un inicio.

“Que le baje su revolución y que aprenda a comportarse verdaderamente, que evite ese tema. A veces la persona más chusca del mundo se puede refinar y afinar (…) La educación viene de casa y no es que la vas aprendiendo, y ella como conductora de tantos años sabe como es la televisión, sabe que ese comentario no era para más, esas reacciones no las debería tener nadie ”, agregó.

Por último, Nicole Akari volvió a burlarse del vestido de “tela barata” que uso Janet Barboza en la boda de Valeria Piazza y Pierre Cateriano. “Un vestido barato en tela, que podría ser barato, pero lindo, pero este no solamente era barato sino era chusco al igual que la actitud de ella, fue chusca” , dijo.

