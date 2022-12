Dalia Durán sorprendió a propios y extraños al revelar que la quisieron contratar para que anime en la misma discoteca donde se presentó John Kelvin el último fin de semana. Y es que la cubana confesó que los organizadores fueron bastante insistentes, pero ella terminó por rechazar dicha oferta y aclaró que no se volvería a juntar con su agresor por ninguna cantidad de dinero.

“Mi respuesta fue no. No aceptaría por ningún monto, ya me di cuenta de la metida de pata que hice (al juntarse con John en un restaurante), así que quiero mantener mi imagen tranquila y no quiero más problemas. Por más que necesite el dinero para mis hijos, prefiero evitar exponerme”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo cubana comentó que no volverá a cometer el mismo error de juntarse con el cumbiambero. Asimismo, señaló que John Kelvin recién se pondrá al día a finales de diciembre en cuanto a los pagos de manutención de sus pequeños hijos.

“Compartiendo escenarios, no me verán con él, tampoco brindando, eso no se volverá a dar. Ya retomé mi terapia. Me siento más tranquila y enfocada en mis hijos. Solo deseo que mis pequeños estén tranquilos”, agregó.

“Recién empezará a pasar a fines de diciembre porque dijo que en noviembre no tenía contrato, pero si pasa o no, me tiene sin cuidado. No estoy esperanzada en lo que pueda pasar o a que llegue fin de mes”, finalizó diciendo a Trome.

