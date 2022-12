Gino Pesaressi reveló que vuelve a creer en el amor luego de estar soltero por casi 4 años. El actual participante de ‘El Gran Show’ confesó que está ilusionado con una mujer que le ha robado el corazón, aunque aún no es su pareja oficial.

Todo comenzó con una broma realizada este 5 de octubre en el programa ‘América HOY’, cuando le preguntaron al modelo con quién vive.

“Yo vivo solo pero de vez en cuando va a una chica a ayudarme, la contrato para que me ayude con el servicio, con la limpieza ”, dijo Pesaressi, pidiendo a todos que no sean ”mal pensados”.

Fue allí que Ethel Pozo le consultó “si está solo en el amor”, a lo que él respondió, evidentemente emocionado: “Ahora estoy creyendo un poco más en el amor”.

“No estoy saliendo, pero estoy hablando con alguien que me cae muy bien, no me gusta salir con mucha gente del medio” , comentó, sin revelar la identidad de la misteriosa joven.

¿Gino Pesaressi está saliendo con su bailarina de El Gran Show?

Janet Barboza le preguntó en su cara a Gino Pesaressi si laj oven con la que está saliendo es su bailarina de ‘El Gran Show’, Alexandra Clavijo.

“¿No será la joven con la que bailas?”, cuestionó la ‘Rulitos’, pero él no negó.

“No, yo soy muy profesional con eso, además yo la quiero mucho a Ale es lo máximo, gran bailarina. La respeto mucho” , aseguró Gino.

Gino Pesaressi y su historia de amor con Mariana Vértiz

Gino Pesaressi y Mariana Vértiz tiene una hija de 8 años de nombre Gia. Sin embargo, su historia de amor acabó en el 2018, en medio de rumores de presunta infidelidad.

El modelo contó que ambos estaban separados desde octubre del 2018 y puntualizó que su expareja inició un nuevo romance en febrero del 2019, negando que lo le haya sido infiel.

