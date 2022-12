Jessica Newton se reencontró con sus tres hijas adoptivas en una emotiva cena familiar al lado de su esposo, el español Fernando Sánchez de Lamadrid. La organizadora del Miss Perú compartió un video al lado de las jóvenes.

Se trata de Valeria, Elizabeth y Mayra Contreras, quien llegaron a la vida de la empresaria en el 2010. En la reunión también asistió Tamara, una de las hijas biológicas de Jessica Newton.

Aunque no compartió ningún mensaje, la exmiss Perú mostró un video donde se ve a las jóvenes disfrutando de la lujosa cena. Aunque siempre ha respetado la privacidad de sus hijas adoptivas, esta vez sí las etiquetó en su cuenta de Instagram.

“Family (familia)” , agregó en el video la empresaria.

Hijas adoptivas de Jessica Newton

Quiénes son las hijas adoptivas Jessica Newton

Poco se sabe de Elizabeth y Mayra Contreras, hijas adoptivas de Jessica Newton. Según sus redes sociales, ellas son hermanas y se encuentra estudiando en la universidad.

En el 2018, la empresaria las presentó oficialmente con un conmovedor mensaje:

“Hace 8 años empezamos esta maravillosa aventura, traer 3 niñas a mi mundo que ya tenía 4 resultaba un reto y debo confesar que no siempre ha sido fácil pero no lo cambiaria por nada. Si bien al hacerlas mías no he cambiado el mundo, estoy segura que al cambiar el suyo ustedes han bendecido el mío. Estoy muy orgullosa de ustedes, chicas”.

Cuántos hijos tiene Jessica Newton

Jessica Newton está casada con el español Fernando Sánchez de Lamadrid con quien tiene cuatro hijos: Cassandra (30), los gemelos Sebastián y Tamara (27), y Miranda (16).

