Jessica Newton se pronunció luego que Magaly Medina llenó de elogios a su esposo, el español Fernando Sánchez de Lamadrid. La presidenta del Miss Perú sorprendió al agradecer a su examiga a través de Instagram.

“¿Cómo tomas los alagos que hizo Magaly a tu esposo?”, preguntó un usuario en Instagram Stories. Jessica Newton comentó que ella y su esposo compartieron muchos momentos con Magaly Medina, motivo por el cual todavía hay cariño.

“Con cariño. Compartimos mucho tiempo juntos!”, respondió Jessica Newton en Instagram Stories.

De otro lado, Jessica Newton reveló que pasará la Navidad con su familia en España: “En Madrid con toda la familia española-peruana y americana porque también irá mi nuera con toda su familia”, expresó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el esposo de Jessica Newton?

“Fernando Sánchez de Lamadrid no iría jamás a un sauna, ni a la puerta de un sauna, menos se quedaría 11 horas, menos, no vas a comparar ¿Cómo vas a comparar? Hay diferencias abismales, sociales, culturales, de educación... Dicho sea de paso, Fernando siempre me ha caído bien, es un caballero. ¿O sea, tú crees que iría a eso a poner entre dichos a su mujer? Yo creo que al esposo de Jessica, si algo hay que reconocerle, es que es impecable en su comportamiento, ama a su mujer”.

Fuente: Instagram @jessicanewtonofficial_

