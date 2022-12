Una vez más, Jessica Newton tuvo que hablar de su yerno y las 11 horas que pasó en una sauna donde se brindan servicios exclusivos para caballeros. La empresaria se molestó y defendió a Deyvis Orosco, dejando de lado la imagen de su hija, quien sería la principal afectada.

Al escuchar a Jessica Newton defendiendo a Deyvis Orósco, Magaly decidió darle un consejo: “Yo, realmente, defendería a mi hija, no mi yerno, porque a mi hija la conozco, a mi hija la críe, mi hija sé de qué madera está hecha, sé de qué pie cojea, sé dónde están sus fortalezas, sus debilidades, a mi hija la defiendo”.

Para complementar la idea, Magaly le recordó a Jessica Newton que no puede defender a alguien que no conoce como a su hija, ya que el tiempo podría dejarla mal parada: “Pero no defiendo al yerno, pues, no, eso no se hace, porque luego el tiempo quitándole la careta a la gente”.

Tras el ampay de Deyvis Orósco, la más afectada habría sido Cassandra Sánchez de La Madrid, de quien su imagen habría quedado afectada por las visitas a lugares inapropiados para un hombre casado: “Cassandra no habla, debe estar arrochada, se casó con el hombre, hace de tripas corazón, bueno es la mujer, ella decide si eso es una cosa que ella decidió aceptar”.

