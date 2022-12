Hace unos días, la periodista Magaly Medina sorprendió a todos sus televidentes al elogiar al actual esposo de Jessica Newton , Fernando Sánchez De Lamadrid. La ‘Urraca’ incluso lo comparó con Deyvis Orosco, novio de Cassandra Sánchez.

Y es que para la periodista, el marido de la Organizadora del Miss Perú jamás se iría 11 horas a un sauna y no tendría las actitudes que tiene el popular ‘Bomboncito’.

“Yo no creo que él no iría jamás a un sauna, ni a la puerta de un sauna. Hay diferencias abismales, sociales, culturales, de educación... Dicho sea de paso, Fernando siempre me ha caído bien, es un caballero. Yo creo que al esposo de Jessica, si algo hay que reconocerle, es que es impecable en su comportamiento, ama a su mujer”, expresó en ‘Magaly TV La Firme’ luego de escuchar cómo defendía Jessica Newton a su yerno.

¿Qué respondió Jessica Newton?

Ante la comparación que hizo Magaly Medina entre Fernando Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco, la exmiss Perú no se quedó callada.

“¿Cómo tomas los halagos que hizo Magaly a tu esposo?”, le preguntó una curiosa usuaria a la empresaria en Instagram.

“Con cariño, compartimos mucho tiempo juntos” , comentó Newton.

Jessica Newton reacciona a elogios de Magaly Medina

