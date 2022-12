Rodrigo González tuvo EN VIVO a Jessica Newton, quien pensó que solo expondría a las concursantes de ‘Miss Perú’, sin esperar que el popular ‘Peluchín’, le pregunte por su yerno, Deyvis Orosco y sus visitas a Saunas concurridos por hombres que buscan compañía femenina.

“A mí no me toca creerle o no creerle, a mí me toca respetarlo y quererlo porque hace feliz a mi hija y a mi nieto”, de esta forma, Jessica Newton defendió las críticas en contra del cantante de cumbia, pero luego se retractó, afirmando que su rol no es el de juzgar, eso le corresponde a su hija: “Yo no soy la que le toca defenderlo, ni juzgarlo, porque ese es el papel de su pareja, yo soy la suegra”.

Jessica aseguró que en una pareja existe la confianza y la libertad y que nadie puede decirle al otro lo que debe y no debe de hacer, pero esta opinión no fue la más acertada, según Magaly Medina: “O sea, 11 horas en una sauna, claro que no tienes que decirle a tu marido a dónde ir, pero ahí estás poniendo en la misma canasta a tu marido y a Deyvis y yo creo que Fernando Sánchez, La Madrid, no iría jamás, ni a la puerta de la sauna”.

