Sin pelos en la lengua. Magaly Medina habló fuerte y claro, y se refirió a las últimas declaraciones de Jessica Newton, quien nuevamente salió en defensa de Deyvis Orosco tras el ampay difundido donde se le ve permaneciendo 11 horas dentro de un sauna conocido por ofrecer “final feliz”.

“¿Han visto a la nueva abogada que se ha conseguido el Deyvis Orosco? Yo la contrato, su suegra, ni siquiera su mujer, su propia madre, la suegra. La mamá de Cassandra va y pecha por él, se pelea por él, se pica por él, se amarga, pero lo defiende”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ también se animó a darle un consejo a la organizadora del Miss Perú por sacar cara por el cumbiambero, en vez que velar por el bienestar de su hija Cassandra Sánchez De Lamadrid.

“Yo realmente, siendo ella, mamá de una mujer, yo realmente defendería a mi hija, más no a mi yerno, porque a mi hija la conozco, a mi hija la crie, sé de que madera está hecha, sé de que pie cojea, sé dónde están sus fortalezas... A mi hija defiendo, pero no al yerno, eso no se hace porque luego el tiempo termina quitándole la careta a la gente, así que ahí te quiero ver”, agregó.

Por otra parte, la figura de ATV comentó que Cassandra no saldría a declarar a los medios por dicho ampay porque se siente avergonzada. “Debe estar arrochada, se muestra con el hombre... Bueno, es la mujer, ella decide si aceptar eso, porque cuando convives con alguien hay cosas que aceptas o no, es negociable”, finalizó.

