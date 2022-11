Jessica Newton rompió su silencio sobre el bochornoso ampay que protagonizó su yerno Deyvis Orosco cuando fue descubierto disfrutando más de 11 horas en un sauna que ofrecer el servicio de ‘happy ending (final feliz)’ a sus clientes.

La organizadora del Miss Perú Universo reveló en ‘Amor y Fuego’ que desde que conoce al cumbiambero él siempre ha ido al sauna y hasta tiene reuniones de trabajo: “Desde que lo conozco va al sauna y se reúne con un montón de gente desde el sauna y conversa con Cassandra desde el sauna y no tengo yo por qué juzgar a nadie”.

Sin embargo, Rodrigo González le recordó que el sauna al que fue Deyvis Orosco no pertenecía a un hotel, sino que es conocido como ‘puticlub’.

“Pasan cosas en todos lados (…) yo no soy fiscalizadora del lugar, no quiero tapar el sol con un dedo, pero cada uno va al sauna que quiere”, dijo la empresaria.

“Estoy feliz con mi yerno, no juzgo su vida personal. Cassandra le cree porque es su esposa, a mi no me toca creerle o no creerle, a mi me toca respetarlo y quererlo porque hace tan feliz a mi hija y a mi nieto. No me toca defenderlo o juzgarlo porque ese es el papel de su pareja, yo soy la suegra”, dijo contundente la exreina de belleza.

¿El esposo de Jessica Newton va a saunas?

En otro momento de la entrevista a ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre le preguntó si no te molestaría que su esposo vaya a un sauna, a lo que ella respondió:

“Yo soy tan feliz en mi matrimonio porque nunca le he dicho a mi esposo qué debe y que no debe hacer, mi esposo tiene libertad absoluta, seguramente me lo contaría. No hay nada que no se pueda hacer en otro lado, hay gente que lo hace en las fiestas de los amigos del matrimonio o en otros sitios... pueden haber fiestas, reuniones”, dijo, a modo de indirecta a Magaly Medina.

